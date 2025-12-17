إعلان

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي على زراعي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:42 م 17/12/2025

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين (ميكروباص وملاكي) على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوقوع الحادث أمام مستشفى الفيروز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: فاطمة عبد الواحد منصور (22 عامًا)، يوسف منصور عبد الله (20 عامًا)، عفون حميدة محمد (71 عامًا)، أسامة عاطف عفون (23 عامًا)، وكريم صلاح جلال (23 عامًا)، حيث جرى تقديم الإسعافات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.

نُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مركز دمنهور مركز شرطة دمنهور مستشفى دمنهور التعليمي النيابة العامة حادث تصادم إصابة 5 أشخاص

