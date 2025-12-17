إعلان

اعتمدها المحافظ .. ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:51 م 17/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (5)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (3)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (8)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (9)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (6)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (7)
  • عرض 10 صورة
    جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 بجميع صفوف مراحل التعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووفقًا للجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات في 29 ديسمبر 2025 وتنتهي في 22 يناير 2026، على أن تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 حتى 5 يناير 2026.

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه على توفير مناخ تعليمي مستقر للطلاب، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.

ووجه مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير البيئة الامتحانية الملائمة التي تكفل للطلاب أداء اختباراتهم بكل سهولة ويسر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور