أثناء عمله.. وفاة الدكتور أشرف ميخائيل طبيب الأسنان بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

توفي الدكتور أشرف ميخائيل تادرس، طبيب الأسنان المعروف في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أثناء تأديته عمله داخل عيادته.

وأثارت وفاة الطبيب المفاجئة حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين عرفوه بدماثة الخلق وحرصه الدائم على خدمة المرضى.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد فارق الدكتور أشرف ميخائيل الحياة أثناء استقباله للمرضى داخل العيادة، دون إعلان رسمي حتى الآن عن أسباب الوفاة.

ونعت عائلة الدكتور أشرف الخبر بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب وائل مجدي، أحد أقاربه: "طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم، الآن يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم، وأعمالهم تتبعهم (رؤيا ١٤:١٣). رقد على رجاء القيامة ابن عمتي الدكتور أشرف ميخائيل تادرس".

كما عبّر عدد كبير من أهالي مينا البصل عن حزنهم العميق لرحيل الطبيب، مؤكدين أنه كان مثالًا للإنسانية والتفاني في العمل، ولم يتأخر يومًا عن مساعدة المحتاجين، خاصة من أبناء المنطقة. وكتب أحد المواطنين: "الدكتور الخلوق الذي لم نعرف عنه سوى كل خير، ظل يعمل لخدمة أهالي مينا البصل حتى وافته المنية داخل عيادته".

ومن المنتظر أن تُعلن الأسرة عن موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على محيط العيادة والمنطقة بأكملها.