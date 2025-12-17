أسرع 4 مرات.. OpenAI تكشف عن نسخة مطورة من شات جي بي تي

كشفت شركة OpenAI، عقب إطلاق الإصدار GPT-5.2، عن نسخة مطورة من ميزة شات جي بي تي لتوليد الصور، والتي باتت أسرع بنحو أربع مرات مقارنة بالإصدار السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي المرئي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منافسة مباشرة مع نموذج Nano Banana Pro من شركة جوجل، على غرار ما مثل الإصدار GPT-5.2 ردًا على نموذج Gemini 3 Pro.

وبحسب بيان الشركة، أصبحت النسخة الجديدة أكثر التزاما بقصد المستخدم، إذ تتيح إجراء تعديلات دقيقة للغاية على الصور، مع الحفاظ الكامل على العناصر التي لم يطلب تغييرها، سواء في مرحلة الإدخال أو المخرجات أو التعديلات اللاحقة.

قدرات موسعة للإبداع والتحرير

توفر الميزة الجديدة تجربة أقرب إلى "استوديو إبداعي محمول"، حيث تمكن المستخدمين من تنفيذ تعديلات عملية وإعادة تصور الصور بطرق مبتكرة تتوافق بدقة مع نواياهم.

وتدعم النسخة المطوّرة عمليات الإضافة والحذف والدمج والمزج والنقل، بما يضمن الوصول إلى النتائج المطلوبة دون الإخلال بالعناصر الأساسية في الصورة.

وتتضمن الواجهة أنماطا جاهزة وأفكارا مسبقة تتيح الاستخدام دون الحاجة إلى كتابة أوامر نصية، إلى جانب تحسين دقة تنفيذ التعليمات والحفاظ على العلاقات البصرية بين عناصر الصورة.

وشملت التحسينات تطوير قدرة النموذج على عرض النصوص والوجوه الصغيرة داخل الصور بدرجة أوضح.

وأعلنت OpenAI أن الإصدار الجديد من شات جي بي تي للصور أصبح متاحا حاليا لجميع المستخدمين حول العالم، ليقدم تجربة أسرع وأكثر ذكاء في مجال توليد الصور وتحريرها.