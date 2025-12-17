إعلان

فيديو.. طعن يهودي بحي كراون هايتس في نيويورك

كتب-عبدالله محمود:

07:14 م 17/12/2025

طعن يهودي بحي كراون هايتس في نيويورك

تعرض رجل يهودي لحادث طعن في شارع كينغستون بحي كراون هايتس في نيويورك، على يد مهاجم فر من مكان الواقعة ووصفته وسائل الإعلام الأمريكية بـ "معاد للسامية".

ورصد مقطع فيديو الواقعة التي حدثت أمس الثلاثاء، وفقًا لشرطة نيويورك التي نشرت صوراً للرجل المشتبه به في الهجوم، بينما فتحت تحقيقا في الحادثة التي اعتبرتها هجوماً محتملاً معادياً للسامية.

يظهر مقطع فيديو رجلاً يهوديًا بشكل واضح يتعرض للطعن عدة مرات في شارع كينغستون، كراون هايتس في نيويورك.

وتقول الشرطة إن الضحية تعرض للطعن عدة مرات، ولاذ المشتبه به بالفرار، مؤكدة أن الضحية في حالة مستقرة.

حادث طعن نيويورك حي كراون هايتس طعن يهودي بحي كراون هايتس

