فيديو.. طعن يهودي بحي كراون هايتس في نيويورك

تعرض رجل يهودي لحادث طعن في شارع كينغستون بحي كراون هايتس في نيويورك، على يد مهاجم فر من مكان الواقعة ووصفته وسائل الإعلام الأمريكية بـ "معاد للسامية".

🚨 BREAKING: Video shows a visibly Jewish man stabbed multiple times in an unprovoked attack on Kingston Ave, Crown Heights.



Police say the victim was stabbed multiple times, the suspect fled, and the victim is in stable condition.



Credit: The News Trending via X#BreakingNews… pic.twitter.com/GjFK7fDIkQ — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 17, 2025

ورصد مقطع فيديو الواقعة التي حدثت أمس الثلاثاء، وفقًا لشرطة نيويورك التي نشرت صوراً للرجل المشتبه به في الهجوم، بينما فتحت تحقيقا في الحادثة التي اعتبرتها هجوماً محتملاً معادياً للسامية.

يظهر مقطع فيديو رجلاً يهوديًا بشكل واضح يتعرض للطعن عدة مرات في شارع كينغستون، كراون هايتس في نيويورك.

وتقول الشرطة إن الضحية تعرض للطعن عدة مرات، ولاذ المشتبه به بالفرار، مؤكدة أن الضحية في حالة مستقرة.