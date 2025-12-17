جنوب سيناء تستقبل وفود الجامعات في جولة سياحية وتنموية للطلاب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء وفدًا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي الأزهر والزقازيق الأهلية، في إطار زيارة ميدانية للمعالم السياحية والتنموية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمر الشافعي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، وذلك ضمن خطة الدولة لغرس قيم الانتماء والولاء الوطني من خلال التجربة العملية والاطلاع المباشر على جهود التنمية الشاملة بجنوب سيناء.

ويشارك في الزيارة 115 طالبًا، بواقع 75 طالبًا يرافقهم 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، و40 طالبًا يرافقهم 2 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق الأهلية.

ويتضمن برنامج الزيارة جولة بمدينة الطور تشمل زيارة جبل الطور، يعقبها استقبال الوفد بديوان عام المحافظة، والاطلاع على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب تقديم عرض تفصيلي لأبرز المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، فضلًا عن زيارة مجمع الفيروز الطبي.

كما تشمل الزيارة جولات ميدانية لأبرز المعالم التنموية والسياحية والدينية، حيث تضمنت جولة مدينة شرم الشيخ زيارة المتحف، والقرية التراثية، ومسجد الصحابة، وكنيسة السمائيين، إضافة إلى التعرف على التنوع البيئي بمحميّة رأس محمد.

ويتضمن البرنامج كذلك التوجه إلى مدينة سانت كاترين لزيارة مشروع «التجلي الأعظم» التنموي، والاطلاع على تاريخ دير سانت كاترين العريق، بما يعكس ما تشهده سيناء من تنمية شاملة وجهود متكاملة على مختلف المستويات.

ووجّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جميع الجهات المعنية بتقديم وتسهيل أوجه الدعم اللوجستي والفني اللازمة للوفود الطلابية، لضمان نجاح الزيارات الميدانية وتحقيق أهدافها في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب.