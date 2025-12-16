كتبت-هند عواد:

ظهر نجوم منتخب مصر، محمد صلاح وحمدي فتحي ومصطفى محمد وإبراهيم عادل، في إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات قبل كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ الإعلان بظهور محمد صلاح نجم ليفربول في مؤتمر صحفي، بالتزامن مع سؤال أحد المشجعين على المقهى قائلًا: "تفتكر اللاعيبة دول بيكونوا خايفين قبل الماتش زينا؟"، ليرد صلاح: "نخاف إزاي وإنتوا بتشجعونا".

وبعدها ظهر حمدي فتحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي، وهم يرددون كلمات الأغنية الخاصة بالإعلان، للفنان محمود العسيلي، قائلين: "أخاف من إيه يا عم وأنا جنبي ساندني واحد، ومقوي القلب جامد، دائمًا في حياتنا ثبات، بيشد إيدينا نقوى، من أقوى لأقوى، مع بعض بنطول السما، لوحدي مين يا عم؟ ده أنا صاحبي في ضهري واقف، لأ مش صاحبي ده أخويا، في الأزمة معايا وفي الأفراح نفرح سوا".

