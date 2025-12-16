مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

نجوم منتخب مصر في إعلان جديد قبل أمم أفريقيا: "نخاف إزاي وإنتوا بتشجعونا"

كتب : هند عواد

06:20 م 16/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 21 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا2
  • عرض 21 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا3
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (7)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (4)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (6)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (5)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (3)
  • عرض 21 صورة
    إبراهيم عادل وحمدي فتحي في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (2)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 21 صورة
    إبراهيم عادل في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 21 صورة
    إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا2
  • عرض 21 صورة
    إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 21 صورة
    إبراهيم عادل في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

ظهر نجوم منتخب مصر، محمد صلاح وحمدي فتحي ومصطفى محمد وإبراهيم عادل، في إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات قبل كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ الإعلان بظهور محمد صلاح نجم ليفربول في مؤتمر صحفي، بالتزامن مع سؤال أحد المشجعين على المقهى قائلًا: "تفتكر اللاعيبة دول بيكونوا خايفين قبل الماتش زينا؟"، ليرد صلاح: "نخاف إزاي وإنتوا بتشجعونا".

وبعدها ظهر حمدي فتحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي، وهم يرددون كلمات الأغنية الخاصة بالإعلان، للفنان محمود العسيلي، قائلين: "أخاف من إيه يا عم وأنا جنبي ساندني واحد، ومقوي القلب جامد، دائمًا في حياتنا ثبات، بيشد إيدينا نقوى، من أقوى لأقوى، مع بعض بنطول السما، لوحدي مين يا عم؟ ده أنا صاحبي في ضهري واقف، لأ مش صاحبي ده أخويا، في الأزمة معايا وفي الأفراح نفرح سوا".

اقرأ أيضًا:

"البيان واضح".. رد حاسم من وزارة الرياضة حول حقيقة تجميد مجلس الزمالك

بعد تألق منتخب الأردن.. ماذا قدم محمود الجوهري للكرة الأردنية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر محمد صلاح حمدي فتحي مصطفى محمد إبراهيم عادل كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا.. استعدادا لأمم أفريقيا
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات