وجهت المطربة بوسي، رسالة للنجم محمد هنيدي بمناسبة احتفاله بزفاف ابنته فريدة.

ونشرت بوسي، فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا حبيب قلبي وحبيب الناس كلها مبروك لفريدة وحازم وعقبال ما تفرح بأولادهم يا رب".

واحتفل محمد هنيدي بزفاف ابنته فريدة، الجمعة الماضية، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وكان من بينهم الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي.