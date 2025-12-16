الإعلان عن قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مصر ونيجيريا الودية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قمصان لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب لموسم 2025/26.

وكانت قرعة كأس الأمم الأفريقية قد ضمت منتخب مصر مع كل من زيمبابوي، ,أنجولا ، جنوب أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية أبرز أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

ـ حراسة المرمي

1 ـ محمد الشناوي رقم 16

2 ـ أحمد الشناوي رقم 1

3 ـ محمد صحبي رقم 27

4 ـ مصطفي شوبير رقم 26

لاعبيين

1 ـ محمد صلاح رقم 10

2 ـ إمام عاشور رقم 8

3 ـ مصطفى زيزو رقم 25

4 ـ عمر مرموش رقم 22

5 ـ صلاح محسن رقم 9

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستنطلق يوم الأحد 21 ديسمبر المقبل.