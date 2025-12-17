أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، اليوم الأربعاء، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على اليوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وكان رمضان قد تقدم سابقًا باستئناف على حكم حبسه في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، والتي أصدرتها محكمة جنح الدقي أيضًا بحبسه سنتين لنفس السبب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الفنان بإذاعة وعرض المصنف السمعي والبصري أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، ما دفع الجهات المختصة لإحالته للمحاكمة.

