إصابة 6 أشخاص باختناق بسبب تسرب غاز بمنزل في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق وإغماء، إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية سيدي شحاتة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوصول 6 أشخاص إلى مستشفى كفر الدوار العام مصابين بحالات إغماء واختناق نتيجة تسرب الغاز داخل منزلهم.

وتبين إصابة كل من: أميرة محمود عبد الفتاح (36 عامًا)، وريتاج طارق محمد (14 عامًا)، وهالة خليل حسن (21 عامًا)، ويزن محمد الشاذلي (عام واحد)، ونورهان سراج الدين محمد (24 عامًا)، وآدم طارق محمد (12 عامًا).

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.