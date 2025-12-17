إعلان

إصابة 6 أشخاص باختناق بسبب تسرب غاز بمنزل في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:23 م 17/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق وإغماء، إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية سيدي شحاتة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوصول 6 أشخاص إلى مستشفى كفر الدوار العام مصابين بحالات إغماء واختناق نتيجة تسرب الغاز داخل منزلهم.

وتبين إصابة كل من: أميرة محمود عبد الفتاح (36 عامًا)، وريتاج طارق محمد (14 عامًا)، وهالة خليل حسن (21 عامًا)، ويزن محمد الشاذلي (عام واحد)، ونورهان سراج الدين محمد (24 عامًا)، وآدم طارق محمد (12 عامًا).

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختناق بسبب تسرب غاز تسرب غاز بمنزل في البحيرة إصابة 6 أشخاص باختناق مدير أمن البحيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور