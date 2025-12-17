‬بمكبرات صوت.. ضبط 3 أشخاص يوجهون الناخبين لصالح مرشح بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص خلال محاولتهم توجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد مرشحي جولة الإعادة بالدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض)، مستخدمين مركبة بخارية "توك توك" ومكبرات صوت في قرية دمرو الحدادي التابعة للمركز.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط كل من: أحمد و.إ.إ (31 عامًا، سائق توك توك)، علي أ.ع.ا.خ (25 عامًا، طالب)، ومحمد م.م.أ.ب (24 عامًا، طالب)، ومقيمون بقرية دمرو الحدادي، لمخالفتهم القواعد الانتخابية.

وتبين من التحقيقات أنه خلال متابعة ضباط مباحث مركز شرطة سيدي سالم سير العملية الانتخابية، اكتشفوا الأشخاص الثلاثة يستقلون مركبة بخارية تحمل مكبرات صوت بهدف توجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح محدد في جولة الإعادة.

جرى القبض على الأشخاص الثلاثة، وضبط المركبة البخارية والمكبرات الصوتية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.