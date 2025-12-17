توافد الناخبين على لجان الخصوص في جولة إعادة انتخابات النواب بالقليوبية

غيّب الموت صباح اليوم الأربعاء الفنانة نيفين مندور عن عمر ناهز 53 عامًا، في واقعة مأساوية شهدتها منطقة عصافرة بحري شرق الإسكندرية، داخل أحد الأبراج السكنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في برج سكني بمنطقة العصافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتبين أن المبنى مكوّن من 13 طابقًا ونشوب حريق في شقة بالطابق الرابع حيث تم التعامل مع الحريق.

وأسفرت الواقعة عن وفاة سيدة واحدة تبيّن لاحقًا أنها الفنانة نيفين محمد صلاح، المعروفة فنيًا باسم نيفين مندور، وذلك نتيجة تأثرها بالدخان الكثيف داخل الشقة، وفقًا لما أكدته مصادر الإسعاف.

وكتب المواطن مصطفى عطالله، أحد جيران الفنانة، عبر حسابه الشخصي: "توفت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة، برج الإخلاص، الدور الرابع صباحًا في حدود السابعة صباحًا. تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال. دعواتكم لها بالرحمة."

كما نعاها الفنان شريف إدريس بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".