نجم الكرة المغربية: منتخب مصر مرشح بقوة للتتويج بأمم أفريقيا

تحدث عبدالرزاق خيري، نجم الكرة المغربية السابق، عن آخر استعدادات منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها على الأراضي المغربية الأسبوع المقبل.

وقال خيري، خلال استضافته في برنامج «ستاد المحور»، إن المغرب تستعد بقوة لاستضافة المحفل القاري، موضحًا أن المباريات ستقام على ملاعب على أعلى مستوى، إضافة إلى ملاعب التدريب الخاصة بكل منتخب، وهو ما يُعد حدثًا غير مسبوق في تاريخ القارة الإفريقية.

وأضاف: "المنشآت والملاعب في المغرب على مستوى عالي جدًا، حيث ستستضيف البطولة 6 مدن، وكل مجموعة ستكون في مدينة محددة، والجماهير متحمسة بشكل كبير، خصوصًا الجماهير المغربية".

وأشار إلى أن نتائج منتخب المغرب في السنوات الأخيرة، منذ كأس العالم وحتى الآن على جميع الفئات، جعلت الجماهير تنتظر البطولة بفارغ الصبر، مؤكدًا أن البطولة تشكل "بروفة" مهمة للمغرب قبل استضافة كأس العالم 2030.

وأكد خيري أن مستويات المنتخبات الإفريقية جميعها قوية، وأن المنافسة على اللقب مفتوحة، مع توقعه أن يكون المنتخب الفائز عربيًا، مشيرًا إلى المغرب ومصر وتونس والجزائر، إضافة إلى كوت ديفوار ونيجيريا، كأبرز المرشحين لحصد اللقب.

وعن منتخب مصر، قال خيري: "حسام حسن لاعب أسطورة وكمدرب، وهذه تجربته الأولى مع المنتخب المصري، وقائمة الفراعنة متكاملة، وسيكون المنتخب مرشحًا بقوة للوصول إلى نهائي البطولة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن بطولة كأس العرب، مؤكدًا دعمه لفكرة مشاركة المنتخبين المصري والمغربي بالصف الثاني في البطولة، تفاديًا للإصابات قبل أمم أفريقيا، ولإتاحة الفرصة لتجهيز الصف الثاني للمنتخبات.