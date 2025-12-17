صراخ وسط الأمطار.. قصة العثور على رضيعة ملقاة بين الزراعات بالدقهلية

عثر أحد أهالي قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ملقاة بين الزراعات وسط هطول كثيف للأمطار.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما سمع أحد المزارعين صوت بكاء طفلة صغيرة بين الزراعات، أثناء توجهه في الساعات الأولى من الصباح إلى أحد الحقول لمباشرة عمله، وباستطلاع الأمر، وتحت الأمطار المتساقطة، فوجئ بوجود رضيعة لم يمر على ولادتها سوى أيام قليلة، ملفوفة بقطعة قماش وملقاة بجوار الأرض الزراعية.



جرى إخطار العميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بالواقعة، والذي بدوره أبلغ اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، حيث وجه بسرعة انتقال ضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث.

وانتقل المقدم أحمد عوض، رئيس مباحث مركز شربين، برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر نحو يومين، فجرى نقلها إلى مستشفى شربين لمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى أسرة الرضيعة، من خلال تتبع خط سيرها عبر كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الزراعية التي عُثر عليها بها.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطفلة، وإيداعها إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال الرضع.