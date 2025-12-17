باستخدام ونش.. لحظة رفع سيارة حادث كورنيش الإسكندرية- صور

"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية-



الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:



نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية باستخدام ونش في رفع سيارة سقطت على شاطئ البحر من أعلى طريق الكورنيش، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين، فجر اليوم الأربعاء، إثر حادث مروري مروع وسقوط سيارة ملاكي بمستقليها على شاطئ البحر بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أمام مبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، اتجاه المنشية، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة فقدان قائد سيارة ملاكي السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وصعوده على الرصيف واصطدامه بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور الكورنيش.

وكشفت المعاينة طيران السيارة في الهواء من شدة الاصطدام والسرعة وسقوطها من أعلى الكورنيش على شاطئ البحر وانقلابها بمستقليها الثلاثة، ما أدى إلى تحطمها وتصاعد دخان منها.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن تصادف جلوسه على سور الكورنيش، وإصابة 3 من مستقلي السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، ومصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

ونجحت قوات الحماية المدنية باستخدام ونش في رفع السيارة من شاطئ البحر وإعادته إلى طريق الكورنيش مرة أخرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور بالطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.