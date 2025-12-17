يسرا ومحمود سعد.. 20 صورة لـ نجوم الفن والإعلام في عزاء شقيقة عادل إمام

أقيمت مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد،مراسم عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام، ووالدة الفنان عمر متولي وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وظهر النجم محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام يتلقون عزاء عمتهم وشقيقة والدهما الزعيم عادل إمام.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.