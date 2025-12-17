إعلان

رامي ومحمد عادل إمام يتلقيان عزاء عمتهما وشقيقة والدهما (صور)

كتب : نوران أسامة

07:38 م 17/12/2025
    رامي امام ومحمد امام في عزاء والدة عمر متولي
    رامي ومحمد امام يتلقيان عزاء عمتهما
    محمد عادل امام يتلقى عزاء عمته

أقيمت مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد،مراسم عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام، ووالدة الفنان عمر متولي وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وظهر النجم محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام يتلقون عزاء عمتهم وشقيقة والدهما الزعيم عادل إمام.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.

