إعلان

مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة

كتب : محمد أبو بكر

07:10 م 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المخطط القومي لتنمية مصر 2052 كشف من خلال الدراسات، أن 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة، ولكن المشكلة هي ندرة المياه، وهذا أمر غير متاح.

وأضاف: سنجني ثمار منطقة الدلتا الجديدة خلال العامين القادمين.

وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن كل جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة تركز على كيفية الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي للاستفادة من هذه المياه، وكيفية الترشيد لإدخال أكبر عدد من الأراضي في الرقعة الزراعية خلال السنتين المقبلتين.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وسيول على هذه المناطق الآن

انتخابات الإعادة.. إليك عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب والمتنافس عليها

الأعراض والتشخيص والعلاج.. الصحة تنشر دليلاً إرشادياً للتعامل مع مصابي الإنفلونزا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المخطط القومي لتنمية مصر 2052

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان