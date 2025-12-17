مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المخطط القومي لتنمية مصر 2052 كشف من خلال الدراسات، أن 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة، ولكن المشكلة هي ندرة المياه، وهذا أمر غير متاح.

وأضاف: سنجني ثمار منطقة الدلتا الجديدة خلال العامين القادمين.

وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن كل جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة تركز على كيفية الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي للاستفادة من هذه المياه، وكيفية الترشيد لإدخال أكبر عدد من الأراضي في الرقعة الزراعية خلال السنتين المقبلتين.

