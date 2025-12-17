السجن 5 سنوات لبائع متجول بتهمة التزوير وانتحال صفة آخر في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبو بكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور محمد علي عقيل، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان، بمعاقبة بائع متجول بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير محرر رسمي وانتحال صفة شخص آخر، وذلك أثناء ضبطه في قضية سرقة بدائرة قسم شرطة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حمادة ع.ت (26 عامًا)، بائع متجول ومقيم بمركز دشنا، تهمتي التزوير في محرر رسمي وانتحال صفة الغير خلال ضبطه في واقعة سرقة بدائرة بندر قنا.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن يُدعى مصطفى ب.ع (25 عامًا)، أفاد فيه بتضرره من المتهم بعد قيام الأخير بانتحال اسمه وصفته أثناء ضبطه في قضيتي سرقة ومخدرات، مشيرًا إلى علمه بالواقعة عقب ورود محضر من النيابة يطالبه بالحضور إلى جلسة المحاكمة في قضية السرقة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية المقيدة برقم 2298 لسنة 2025 جنح قنا، والمقيدة برقم 636 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات.