ميرنا نور الدين تحتفل بالكريسماس في شوارع أمريكا (صور)

تستمتع الفنانة ميرنا نور الدين بإجازة نهاية العام وقضاء أوقاتًا ممتعة مع أصدقائها في نيويورك بأمريكا.

ونشرت ميرنا نور الدين صورًا لها بإطلالة شتوية من أحد الميادين الشهيرة في نيويورك، وهي تحتفل بالكريسماس.

حرص متابعي ميرنا نورالدين على كتابة التعليقات، على الصور، وجاءت كالتالي: "جميلة أوي يا ميرو"، "منورة شوارع نيويورك"، قمر البنات"، "أوعى الجمال".

كانت آخر مشاركات ميرنا نور الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

