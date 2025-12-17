إعلان

ميرنا نور الدين تحتفل بالكريسماس في شوارع أمريكا (صور)

كتب : معتز عباس

07:29 م 17/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميرنا نور الدين وصديقاتها
  • عرض 5 صورة
    ميرنا نورالدين تستمع باجازة الكريسمساس
  • عرض 5 صورة
    ميرنا نور الدين في شوارع نيويورك (2)
  • عرض 5 صورة
    ميرنا نور الدين في شوارع نيويورك (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمتع الفنانة ميرنا نور الدين بإجازة نهاية العام وقضاء أوقاتًا ممتعة مع أصدقائها في نيويورك بأمريكا.

ونشرت ميرنا نور الدين صورًا لها بإطلالة شتوية من أحد الميادين الشهيرة في نيويورك، وهي تحتفل بالكريسماس.

حرص متابعي ميرنا نورالدين على كتابة التعليقات، على الصور، وجاءت كالتالي: "جميلة أوي يا ميرو"، "منورة شوارع نيويورك"، قمر البنات"، "أوعى الجمال".

كانت آخر مشاركات ميرنا نور الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل "شاهد" بالمتحف المصري

جيب جلد قصيرة.. نسرين طافش تتألق في جلسة تصوير جديدة

الفنانة ميرنا نور الدين إطلالة ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين على إنستجرام ميرنا نور الدين في نيويورك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان