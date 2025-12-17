بعمر الـ21 عامًا.. وفاة نجم الدوري الإنجليزي في حادث سير مروع

فجرت صحيفة الرياض السعودية، مفاجئة مدوية في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الإطاحة بمدرب المنتخب الأول هيرفي رينارد من منصبه.

وأكدت صحيفة الرياض أن هناك توجه من الاتحاد السعودي بإعفاء رينارد من منصبه والبحث عن مدرب بديل قبل التحضير لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

مشيرة إلي أن هناك تفكير بإسناد المهمة لأحد مدربي دوري روشن، أو مدرب جديد لم يسبق له تدريب المنتخب من قبل أو التدريب في السعودية، ولكن لديه طموح لمواكبة تطلعات الكرة السعودية.

وكان هيرفي رينارد قد تمكن من قيادة المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب، قبل أن يودع البطولة بالخسارة من منتخب الأردن بنصف النهائي.

إقرأ أيضًا..

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 0 - 0 فلامنجو البرازيلي

10 صور لـ رحلة منتخب مصر إلى المغرب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2025