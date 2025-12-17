مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

مفاجأة.. الاتحاد السعودي يقرر الإطاحة بـ هيرفي رينارد قبل كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

07:31 م 17/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (3)
  • عرض 14 صورة
    الفرنسي هيرفي رينارد
  • عرض 14 صورة
    رينارد
  • عرض 14 صورة
    رينارد
  • عرض 14 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (4)
  • عرض 14 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (1)
  • عرض 14 صورة
    هيرفي رينارد داخل غرفة الملابس
  • عرض 14 صورة
    هيرفي رينارد
  • عرض 14 صورة
    هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا
  • عرض 14 صورة
    هيرفي رينارد
  • عرض 14 صورة
    هيرفي رينارد.. تصوير: أسامة عبدالنبي
  • عرض 14 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد
  • عرض 14 صورة
    رينارد مدربا للمغرب

فجرت صحيفة الرياض السعودية، مفاجئة مدوية في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الإطاحة بمدرب المنتخب الأول هيرفي رينارد من منصبه.

وأكدت صحيفة الرياض أن هناك توجه من الاتحاد السعودي بإعفاء رينارد من منصبه والبحث عن مدرب بديل قبل التحضير لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

مشيرة إلي أن هناك تفكير بإسناد المهمة لأحد مدربي دوري روشن، أو مدرب جديد لم يسبق له تدريب المنتخب من قبل أو التدريب في السعودية، ولكن لديه طموح لمواكبة تطلعات الكرة السعودية.

وكان هيرفي رينارد قد تمكن من قيادة المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب، قبل أن يودع البطولة بالخسارة من منتخب الأردن بنصف النهائي.

الفرنسي هيرفي رينارد هيرفي رينارد منتخب السعودية كأس العالم 2026

