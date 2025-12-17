إعلان

طعنه بسلاح أبيض.. السجن المؤبد لشاب قتل آخر بسوق ماشية في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:40 م 17/12/2025

تعبيرية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المؤبد لشاب متهم بقتل آخر طعنًا بمطواة داخل سوق ماشية بقرية البطاطخة التابعة لمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبو بكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، بحضور محمد علي عقيل، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2016، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «ع. ب» تهمة قتل شاب بطعنات مطواة داخل سوق أبو دياب بقرية البطاطخة بمركز قنا، على خلفية خصومة ثأرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وأُحيل إلى محكمة جنايات قنا، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة القتل.

السجن المؤبد لشاب قتل آخر شاب يقتل آخر بسوق ماشية محكمة جنايات قنا طعن بسلاح أبيض

