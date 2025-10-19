من المراغة إلى الميمون.. رعب الكلاب الضالة يصل الصعيد وإصابات بالعشرات

مصراوي- محافظات:

سادت حالة من الذعر والفزع بين الأهالي في محافظتي سوهاج وبني سويف خلال الساعات الأخيرة، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي شنّتها كلاب ضالة ومسعورة على المواطنين في الشوارع والقرى، ما أسفر عن إصابة العشرات بينهم أطفال وسيدات بإصابات متفرقة وخطيرة.

وفي الوقت الذي يتلقى فيه المصابون العلاج داخل المستشفيات المركزية، يعيش سكان عدد من قرى الصعيد حالة من الخوف والترقب، مطالبين الجهات المعنية بـ التحرك العاجل للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة المواطنين بشكل متكرر في الأيام الأخيرة.

ففي سوهاج، هاجم كلب مسعور عددًا من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بمركز المراغة شمال المحافظة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متهتكة في مناطق متفرقة من الجسد، نُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى طهطا العام لخطورة حالتهم الصحية.

ووفقًا للتحريات، فإن الكلب هاجم الضحايا بشكل مفاجئ، وأحدث بهم إصابات بالغة في الذراعين والساقين ومناطق حساسة بالجسد، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة لملاحقة الحيوان والتعامل معه.

وفي واقعة مشابهة في نفس اليوم، شهدت قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، هجومًا جديدًا من كلب ضال أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم أطفال وسيدة مسنّة، بجروح متعددة في الوجه واليدين والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي المصل واللقاح اللازمين، وحُجزوا تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتأتي الواقعتان وسط تحذيرات من انتشار الكلاب الضالة في عدد من قرى ومدن الصعيد، وسط مطالبات الأهالي للجهات المعنية بشن حملات موسعة للسيطرة على الظاهرة والحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي باتت تهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.



اقرأ أيضًا:



رعب في سوهاج.. كلب مسعور يهاجم المارة ويصيب 4 بجروح خطيرة



بعد هجوم سوهاج.. كلب ضال يروع قرية ببني سويف ويصيب 8 أشخاص





تهاجم الأطفال وتروع المارة.. الكلاب الضالة تفرض سيطرتها على شوارع البحيرة (فيديو وصور)



كلب ضال يهاجم المارة ويصيب 5 أشخاص بالبحيرة

رعب في النقراش.. كلب ضال يعقر 16 شخصا بالبحيرة



رعب في الحدين.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بينهم 5 أطفال بالبحيرة



رعب في أبيس.. كلب يعقر 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى البحيرة





عقر 15شخصًا.. كلب مسعور يثير الذعر في البحيرة -فيديو





