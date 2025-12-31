فيديو يثير الجدل.. قرار عاجل للنيابة حول واقعة اختطاف طفل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر أحمد فايد، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بخطف نجله، وصديقه قائد السيارة الملاكي المستخدمة في الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجّه وكيل النيابة تهمة الخطف للأب، فيما وُجّهت للمتهم الثاني تهمة تعريض حياة طفلين للخطر.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على صفحات موقع "فيسبوك" يظهر فيه شخص يخطف طفلاً بالقوة أثناء مرافقة طفل آخر، ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين.

وفور انتشار الفيديو، كلف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بفحص الواقعة والوقوف على حقيقة الفيديو وضبط أطرافها.

وخلال دقائق، تمكنت الشرطة من التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه "مجدي.ع.إ.ك"، 35 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير، ويقيم بقرية منية مسير، وكان يقود السيارة صديقه "محمد.ع.ع.ا"، 39 عامًا، من قرية إصلاح شالما.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأب انفصل عن والد الطفل في 2023، وكان الطفل "محمد"، 7 أعوام، يقيم مع والدته لدى أسرتها، مع وجود دعوى حضانة لم تصدر بشأنها أي أحكام بعد.

وخلال الواقعة، توجه الأب وصديقه إلى عزبة الصنفاوي بمحاولة أخذ نجله، وتصدى له الطفل خاله، 11 عامًا، ما دفع الأب للفرار مع نجله.

تم ضبط الأب وصديقه والسيارة المستخدمة، وتحرير محضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

