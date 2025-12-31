إعلان

مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين بكوبري المعنا بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

07:14 م 31/12/2025

اسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد كوبري المعنا بدائرة بندر قنا حادثًا أليمًا، إثر تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن مصرع طالب جامعي وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم لتلقي العلاج، اليوم.

وكشفت التحريات الأولية عن وفاة محمد المدثر، 22 عامًا، مقيم بمنطقة المنشية ببندر قنا، بينما أُصيب كل من بلال خيري، 22 عامًا، من منطقة سيدي عبدالرحيم بقنا، وعبدالرحمن محمد عبد المجيد، 22 عامًا، من مركز أرمنت بمحافظة الأقصر. أما المصاب الثالث فقد رفض النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الميدانية، لثبوت استقرار حالته الصحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بوقوع الحادث على كوبري المعنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما أُودع جثمان المتوفى بالمشرحة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا كوبري المعنا تصادم دراجتين ناريتين مصرع طالب جامعي النيابة العامة مستشفى قنا العام مديرية أمن قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"