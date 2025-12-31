مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين بكوبري المعنا بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد كوبري المعنا بدائرة بندر قنا حادثًا أليمًا، إثر تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن مصرع طالب جامعي وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم لتلقي العلاج، اليوم.

وكشفت التحريات الأولية عن وفاة محمد المدثر، 22 عامًا، مقيم بمنطقة المنشية ببندر قنا، بينما أُصيب كل من بلال خيري، 22 عامًا، من منطقة سيدي عبدالرحيم بقنا، وعبدالرحمن محمد عبد المجيد، 22 عامًا، من مركز أرمنت بمحافظة الأقصر. أما المصاب الثالث فقد رفض النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الميدانية، لثبوت استقرار حالته الصحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بوقوع الحادث على كوبري المعنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما أُودع جثمان المتوفى بالمشرحة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.