رعب في النقراش.. كلب ضال يعقر 16 شخصا بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عقر كلب ضال، 16 شخصًا من أهالي قرية النقراش بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، محدثًا إصابات مختلفة بهم.

استقبل مستشفى إيتاى البارود العام كلا من " إبراهيم أحمد محمود، 52 عامًا، ولارين حسام حسن، 3 سنوات، وفهد محمد عطية، 11 عامًا، محمد عبد العزيز محمد، 40 عامًا، محمد عوض شعبان، 4 سنوات، سعيد محمد سعيد، 9 سنوات، هندى مسعود رمضان، 48 عامًا، أحمد رامى، 5 سنوات، منه محمود عبد الفتاح، 17 عامًا، فرح محمد رمضان، 7 عامًا، زياد محمد عطية، 9 سنوات، هادى أحمد السيد، 10 عامًا، ريتال محمود عبد الرسول، 7 سنوات، حنان محمد فهمى، 42 عامًا، إدعاء عقر جماعى من كلب ضال "، وجميعهم يقيمون قرية النقراش بإيتاى البارود.

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى حميات دمنهور للعلاج وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الإدارة البيطرية والوحدة المحلية لاتخاذ شؤونهما.

وأصدرت الإدارة الصحية بإيتاي البارود، تنبيها على جميع الحالات المصابة بعقر كلب بالتأكد من عدم وجود عضات أو خدوش غير ظاهره لم يتم التعامل معها وتطهيرها بالمستشفى، لافتة إلى أنه في حالة وجود عضات أو خدوش لم تكن ظاهرة يجب العودة إلى مستشفى لتطهيرها والتعامل معها، كما نبهت بتغيير الملابس وغسلها بالمطهرات اللازمة.