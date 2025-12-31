إعلان

أحمد حاتم يؤدي العمرة بصحبة أحمد داوود (صورة)

كتب : هاني صابر

09:15 م 31/12/2025

أحمد حاتم

أدى الفنان أحمد حاتم مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بصحبة صديقه الفنان أحمد داوود.

ونشر حاتم، الصورة التي تجمعهما أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، ونال من خلالها إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم"الملحد" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

احمد حاتم وأحمد داوود

أحمد حاتم مناسك العمرة أحمد داوود السعودية إنستجرام أحمد حاتم

