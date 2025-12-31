أحمد حاتم يؤدي العمرة بصحبة أحمد داوود (صورة)

أدى الفنان أحمد حاتم مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بصحبة صديقه الفنان أحمد داوود.

ونشر حاتم، الصورة التي تجمعهما أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، ونال من خلالها إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم"الملحد" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.