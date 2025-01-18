رعب في الحدين.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بينهم 5 أطفال بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر عقر كلب ضال لهم في قرية الحدين، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كوم حمادة عددًا من المصابين، حيث تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بين المصابين، كان "أحمد عماد عبده"، 14 عامًا، طالبًا مصابًا بجرح في فروة الرأس، و"محمد أيمن عبد الحافظ"، 11 عامًا، طالبًا مصابًا بجرح في الوجه والفخذ الأيسر.

كما شملت الإصابات "حنين محمد رجب"، 9 سنوات، التي أصيبت بجرح في الفخذ الأيسر، و"رغد محمد رجب"، 4 سنوات، التي أصيبت بجرح في الظهر. كما تم إسعاف "محمد أحمد صالح"، 22 عامًا، طالبًا مصابًا بجرح في اليد اليسرى، و"محمد أحمد أبو الفتوح"، 13 عامًا، طالبًا مصابًا بجرح في الحاجب الأيمن، و"أحمد عبد المنتصر عباس"، 24 عامًا، الذي أصيب بجرح في الذراع اليمنى والساق اليسرى. جميعهم من سكان قرية الحدين.

بسؤال المصابين أفادوا بتعرضهم للعقار من كلب ضال أثناء سيرهم بمنطقة المقابر بالقرية.

حرر المحضر اللازم وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة والإدارة البيطرية لاتخاذ شؤونهما والتعامل مع الكلب الضال.

ويشكو أهالي محافظة البحيرة من تكرار هجمات الكلاب الضالة، فقبل أيام هاجم كلب ضال 15 شخصًا بينهم أطفال في مدينة حوش عيسى محدثًا إصابات بهم.

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