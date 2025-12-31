إعلان

ضبط تشكيل عصابي استخدم أحد التطبيقات للترويج للأعمال المنافية للآداب

كتب : علاء عمران

09:13 م 31/12/2025

ضبط تشكيل عصابي استخدم أحد التطبيقات للترويج للأعم

كتب- علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص و4 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الإدارة العامة لحماية الآداب الأعمال المنافية للآداب ضبط تشكيل عصابي

