وجهت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رسالة خاصة له، بمناسبة اقترابنا من بداية العام الميلادي الجديد 2026.

ونشرت الشيمي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من أمام الكعبة المشرفة وكتبت: "ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحفظك يارب العالمين".

ورد مؤمن زكريا على رسالة زوجته له، من خلال مشاركة المنشور الخاص بها، عبر حسابه على "إنستجرام"، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل يتولى مؤمن زكريا حاليا، منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، الذي تولى رئاسته وليد سليمان.

وكان مؤمن زكريا اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في عام 2019، بعد تعرضه لأزمة صحية، تسببت في ابتعاده عن الملاعب.

