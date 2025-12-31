مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 1
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

زوجة مؤمن زكريا توجه له رسالة خاصة واللاعب يرد

كتب - يوسف محمد:

09:23 م 31/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (4)
  • عرض 17 صورة
    احتفال مؤمن زكريا وزوجته بعيد ميلاد نجلتهما
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجته (8)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (9)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (7)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (6)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (5)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (3)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجه (2)
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجته في مهرجان الفضائيات العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجته في مهرجان الفضائيات العربية 3
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجته في مهرجان الفضائيات العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤمن زكريا وزوجته في مهرجان الفضائيات العربية
  • عرض 17 صورة
    احتفال مؤمن زكريا وزوجته بعيد ميلاد نجلتهما
  • عرض 17 صورة
    ريهام الشيمي زوجة نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رسالة خاصة له، بمناسبة اقترابنا من بداية العام الميلادي الجديد 2026.

ونشرت الشيمي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من أمام الكعبة المشرفة وكتبت: "ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحفظك يارب العالمين".

ورد مؤمن زكريا على رسالة زوجته له، من خلال مشاركة المنشور الخاص بها، عبر حسابه على "إنستجرام"، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل يتولى مؤمن زكريا حاليا، منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، الذي تولى رئاسته وليد سليمان.

وكان مؤمن زكريا اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في عام 2019، بعد تعرضه لأزمة صحية، تسببت في ابتعاده عن الملاعب.

أقرأ أيضًا:

"فوز الجزائر وبوركينا فاسو".. جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا

ملخص مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مؤمن زكريا وزوجنه زوجة مؤمن زكريا النادي الأهلي مؤمن زكريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"