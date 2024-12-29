عقر 15شخصًا.. كلب مسعور يثير الذعر في البحيرة -فيديو

البحيرة - أحمد نصرة:

أثار كلب ضال حالة من الذعر بين أهالي مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعد مهاجمته للمارة وتسببه في عقر عدد منهم بينهم أطفال.

وقال محمد عبد الواحد أحد أهالي المدينة، إن الكلب تسبب في إصابات لنحو 15 شخصًا جرى تحويل عدد منهم إلى مستشفى الحميات بدمنهور لتلقي المصل اللازم، وأشار إلى أنه لا يزال طليقًا ويشكل خطرًا على المواطنين.

وأصدرت الإدارة الصحية بحوش عيسى، تنبيها على جميع الحالات المصابة بعقر كلب بالتأكد من عدم وجود عضات أو خدوش غير ظاهره، لم يتم التعامل معها وتطهيرها بالمستشفى، وفي حالة وجود عضات أو خدوش لم تكن ظاهرة يجب العودة إلى مستشفى لتطهيرها والتعامل معها، كما نبهت إلى ضرورة تغيير الملابس وغسلها بالمطهرات اللازمة.





