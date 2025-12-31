استغل لصوص فترة الهدوء خلال عيد الميلاد في ألمانيا، لحفر نفق إلى أحد البنوك التجارية قبل أن يفروا بما لا يقل عن 10 ملايين يورو من الأموال ومدخرات ثمينة من صناديق ودائع العملاء.

وقالت الشرطة في بيان، الثلاثاء، إن الجناة ثقبوا جدارا خرسانيا سميكا في أحد فروع بنك سباركاس بمدينة جيلسنكيرشن الغربية، ثم اقتحموا صناديق الأمانات وسرقوا مبلغا يقدر بعشرات ملايين اليورو، وفق ما ذكرته "رويترز".

خلال فترة عيد الميلاد، تغلق المتاجر والبنوك في ألمانيا بدءًا من مساء يوم 24 ديسمبر، ولم تكتشف الشرطة النفق عبر الجدار الخرساني إلا بعد انطلاق إنذار الحريق في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 29 ديسمبر.

واحتشد عشرات العملاء الغاضبين أمام البنك يوم الثلاثاء، في محاولة لدخول البنك.

وقال أحدهم لمحطة "فيلت" الإذاعية: "لم أتمكن من النوم الليلة الماضية، ولا نحصل على أي معلومات"، موضحا أنه استخدم خزنة البنك التي تحتوي على مدخراته للشيخوخة لمدة 25 عاما.

وذكرت الشرطة، أن أن شهود عيان أفادوا برؤية عدة رجال ليلة السبت وهم يحملون حقائب كبيرة في موقف سيارات مجاور.

في الوقت نفسه، تلقت الشرطة بلاغا عن مغادرة سيارة من نوع "أودي" سوداء اللون، مرآبا في وقت مبكر من يوم الاثنين، كان يقودها رجال ملثمون.

وأفادت الشرطة بأن لوحة ترخيص السيارة تعود لسيارة أُبلغ عن سرقتها من مدينة هانوفر، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق جيلسنكيرشن.