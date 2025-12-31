محافظ السويس يلتقي المستثمرين لتذليل العقبات ودعم المشروعات التنموية

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، للتعرف على المشكلات التي تواجههم وبحث فرص التوسع في بعض المشروعات الأخرى.

واستمع المحافظ لآراء ومقترحات المستثمرين، وناقش معهم مختلف التحديات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مؤكّدًا على التنسيق الكامل مع الأحياء وكافة الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة وفعّالة لأي مشكلات تتعلق بالمرافق، بما يضمن تيسير الإجراءات ودفع عجلة العمل بالمشروعات الجارية والمستقبلية.

وأشار "الشاذلي" إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المستثمرين والتواصل المباشر معهم للتعرف على أي معوقات أو تحديات تواجه تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية مستعدة لتذليل كافة العقبات والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المشروعات وتحقيق التنمية الشاملة في مجالات الاستثمار والتنمية السياحية.

وأكد المحافظ على ترحيب المحافظة بكافة الأفكار والمقترحات الجادة التي تسهم في دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لتعزيز الشراكة مع المستثمرين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة السويس.

حضر الاجتماع مديرو التخطيط العمراني والاستثمار، والشئون القانونية، وممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع هندسة كهرباء السويس، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وممثلو الجهات المعنية، ورؤساء الأحياء.