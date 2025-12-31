إعلان

فستان قصير وجريء.. مي عمر بإطلالة مُلفتة

كتب : أسماء مرسي

07:50 م 31/12/2025
    مي عمر بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت مي مرتدية فستان قصير باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم ومزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت مي تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون البرجندي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

يتميز المكياج الترابي بأنه يمنح مظهرا طبيعيا وناعما يبرز ملامح الوجه، كما يناسب مختلف ألوان البشرة ويمنح شعورا بالهدوء والأناقة،كما يمتاز بسهولة تنسيقه مع مختلف الأزياء والألوان، وفقا لموقع "forestessentialsindia".

مي عمر إطلالات النجمات فساتين النجمات إطلالة جريئة

