كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

مبابي وبنزيما وديمبلي.. ماذا لو اختار نجوم الكرة تمثيل منتخباتهم الأفريقية؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:43 م 31/12/2025
    كيليان مبابي
    لامين يامال
    كوندي
    عثمان ديمبلي
    تشاوميني

يمتلك عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم العالمية جذورًا أفريقية تعود لبلدان عائلاتهم، لكنهم فضلوا تمثيل منتخبات أوروبية لاعتبارات تتعلق بالمستقبل الرياضي والطموحات الدولية.

ومع انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، ظهر بعض هؤلاء النجوم في المدرجات لمساندة بلدانهم الأصلية، مثل كيليان مبابي وتشواميني وكوندي.

وخلال تغطيتها للبطولة، يستعرض “مصراوي” صورًا تخيلية لهؤلاء اللاعبين بقمصان المنتخبات الأفريقية التي ينحدرون منها، في تصور لكيف كان شكلهم لو اختاروا تمثيل منتخبات جذورهم الأولى.

ومن بين هؤلاء النجوم، يظهر عثمان ديمبيلي الذي يعد أحد أبرز نجوم فرنسا، وينحدر من أصول أفريقية مختلطة، حيث تعود جذور والده إلى مالي.

كما يمتلك لامين يامال أصولًا مغربية، بينما يحمل كريم بنزيما أصولًا جزائرية.

أما كيليان مبابي، فُولد في باريس لأسرة ذات جذور أفريقية، حيث ينتمي والده ويلفريد مبابي إلى دولة الكاميرون، في حين تعود أصول تشواميني أيضًا إلى الكاميرون، بينما ينحدر جول كوندي من بنين.

نجوم الكرة بقمصان منتخباتهم الأصلية كريم بنزيما كأس الأمم الأفريقية كيليان مبابي ديملي

