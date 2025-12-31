يمتلك عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم العالمية جذورًا أفريقية تعود لبلدان عائلاتهم، لكنهم فضلوا تمثيل منتخبات أوروبية لاعتبارات تتعلق بالمستقبل الرياضي والطموحات الدولية.

ومع انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، ظهر بعض هؤلاء النجوم في المدرجات لمساندة بلدانهم الأصلية، مثل كيليان مبابي وتشواميني وكوندي.

وخلال تغطيتها للبطولة، يستعرض “مصراوي” صورًا تخيلية لهؤلاء اللاعبين بقمصان المنتخبات الأفريقية التي ينحدرون منها، في تصور لكيف كان شكلهم لو اختاروا تمثيل منتخبات جذورهم الأولى.

ومن بين هؤلاء النجوم، يظهر عثمان ديمبيلي الذي يعد أحد أبرز نجوم فرنسا، وينحدر من أصول أفريقية مختلطة، حيث تعود جذور والده إلى مالي.

كما يمتلك لامين يامال أصولًا مغربية، بينما يحمل كريم بنزيما أصولًا جزائرية.

أما كيليان مبابي، فُولد في باريس لأسرة ذات جذور أفريقية، حيث ينتمي والده ويلفريد مبابي إلى دولة الكاميرون، في حين تعود أصول تشواميني أيضًا إلى الكاميرون، بينما ينحدر جول كوندي من بنين.

