سلّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، شهادات التخرج وقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب شنط العِدّة وماكينات الخياطة، لـ47 من الشباب والفتيات الذين اجتازوا البرنامج التدريبي «مهارات 5 طاقات ملهمة».

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بالتعاون مع مؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية، وشركاء النجاح بمديرية العمل والقطاع الخاص، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والمهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وسبق الحفل قيام محافظ أسوان بتفقد معرض الملابس الجاهزة والمفروشات، الذي ضم نماذج من منتجات المتدربات، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والجمعية للتعرف بشكل أكبر على الاحتياجات المطلوبة، والعمل على توفير الدعم اللازم لتلبيتها على الوجه الأمثل.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم هذه البرامج يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تنمية المهارات وبناء القدرات وفتح آفاق جديدة تتواكب مع متطلبات العصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وأساس التنمية المستدامة.

وقدم محافظ أسوان خالص التهنئة للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، مؤكدًا أنهم يمثلون نماذج مشرفة لشباب واعٍ وطموح وقادر على البناء والعطاء، كما وجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا العمل الجاد لما يقدمونه من خدمات متميزة لأبناء المجتمع الأسواني.

ومن جانبه، أعرب المهندس هشام الجمل عن شكره لمحافظ أسوان على دعمه الدائم لجهود التنمية ورعايته للمتدربين في مختلف المجالات، موضحًا أن البرنامج التدريبي المجاني نُفذ على مدار شهرين بمركز تدريب المحمودية التابع لمديرية العمل، وشارك فيه 35 متدربة في مجال الخياطة بمستوى احترافي يؤهلهن للمنافسة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي، إلى جانب متدربين في مجالات صيانة السيارات وقيادة الأوناش، لتحويل مهاراتهم إلى فرص عمل مستدامة.