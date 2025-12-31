زوجة مصطفى فتحي توجه إليه رسالة رومانسية بمناسبة العام الجديد
كتب : مصراوي
وجهت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي رسالة رومانسية إليه وذلك بمناسبة العام الجديد 2026.
ونشرت صورة رومانسية عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: "عام سعيد يا حبيبي، بحبك".
يذكر أن مصطفى فتحي شارك في مباراة منتخب مصر ضد أنجولا وارتدى شارة القيادة.
وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا وسيلاقي منتخب بنين يوم الاثنين المقبل.