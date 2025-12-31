مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 1
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 1
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

زوجة مصطفى فتحي توجه إليه رسالة رومانسية بمناسبة العام الجديد

كتب : مصراوي

06:10 م 31/12/2025
وجهت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي رسالة رومانسية إليه وذلك بمناسبة العام الجديد 2026.

ونشرت صورة رومانسية عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: "عام سعيد يا حبيبي، بحبك".

يذكر أن مصطفى فتحي شارك في مباراة منتخب مصر ضد أنجولا وارتدى شارة القيادة.

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا وسيلاقي منتخب بنين يوم الاثنين المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مصطفى فتحى منتخب مصر منتخب مصر وبنين الكريسماس كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

