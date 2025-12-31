إعلان

حوار غير تقليدي.. طلاب يناقشون محافظ المنيا في ملفات خدمية وتنموية (صور)

كتب : جمال محمد

06:19 م 31/12/2025
    محافظ المنيا وطلاب رياض الصالحين
    طلاب يناقشون محافظ المنيا
    طلاب مع محافظ المنيا

المنيا - جمال محمد:

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، لرغبة أبنائه طلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة رياض الصالحين الخاصة، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، في إجراء حوار صحفي معه ضمن أنشطة الصحافة المدرسية.

وجاء ذلك في إطار حرص المحافظ على دعم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على خوض تجارب إعلامية هادفة، بحضور الأستاذ صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدمت الطالبة خديجة محمود، بالصف الثاني الإعدادي، دور المذيعة خلال اللقاء، وشاركها في إدارة الحوار الطالبان أحمد محمد ويوسف محمد، حيث طرحوا عددًا من الأسئلة التي تناولت قضايا تهم الشارع المنياوي، وجهود المحافظة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

كما ناقش الطلاب المحافظ في مشروعات دعم وتطوير العملية التعليمية، ومبادرة "حياة كريمة"، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحسين منظومة النقل والمواصلات، إلى جانب أبرز المشروعات التي جرى تنفيذها منذ توليه مهام منصبه.

وفي ختام اللقاء، أشاد اللواء عماد كدواني بمستوى الطلاب ومواهبهم المتميزة، مؤكدًا دعمه الكامل لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم منذ الصغر، لا سيما في مجالات الإعلام والتواصل المجتمعي، لما لها من دور مهم في بناء الوعي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

