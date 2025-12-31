إعلان

إعلام عبري: فتح معبر رفح فور عودة نتنياهو من أمريكا

كتب-عبدالله محمود:

09:25 م 31/12/2025

معبر رفح

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على فتح معبر رفح بعد عودة نتنياهو من أمريكا.

وأكدت المصادر، أن السلطات الإسرائيلية بدأت في الاستعداد لفتح معبر رفح بالفعل، وفق الاتفاق بين نتنياهو وترمب.

ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، فإن ترامب تعهد لرئيس حكومة الاحتلال بالسماح بعمل عسكري ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس إذا لم تنزع سلاحها.

وأكد مسؤولين أمريكيين لـ"أكسيوس"، أن نتنياهو وافق خلال اجتماعه مع ترامب على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

