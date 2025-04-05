كلب ضال يهاجم المارة ويصيب 5 أشخاص بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر تعرضهم لعقر من كلب ضال هاجمهم بشوارع قرية معنيا، بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

استقبل مستشفى إيتاى البارود المركزى:" غرام رجب محمد، 8 أعوام، ندي شريف عبد الحميد، 12 عامًا، مرفت أمين عبد القوي، 39 عامًا، أنس محمود محمد 10 أعوام، إياد السيد أنور خليف، 7 أعوام، مصابين بعقر كلب، وجرى تقديم العلاج اللازم وحصلوا على المصل.

وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وأخطرت إدارة الطب البيطري لاتخاذ شؤونها.