ويتكوف يبحث مع الأوروبيين الخطوات التالية في عملية السلام بأوكرانيا

09:12 م 31/12/2025

ستيف ويتكوف

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه أجرى اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومع مستشاري الأمن القومي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث عملية السلام في أوكرانيا، وصفًا بأنه كانت مثمرة.

وأوضح ويتكوف، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه بحث مع الأوروبيين ورئيس الوفد الأوكراني الخطوات التالية في عملية السلام.

وأكد ويتكوف، أنه بحث مع مستشاري الأمن القومي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا كيفية دفع المناقشات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتعزيز الضمانات الأمنية.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أنه ناقش مع الأوروبيين تطوير آليات فض الاشتباك بين روسيا وأوكرانيا.

