رعب في أبيس.. كلب يعقر 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص، عقرهم كلب ضال بقرية أبيس الثانية التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

واستقبل مستشفى كفر الدوار العام كل من: عادل مرتضى عبد الكريم 60 عاما، وأنس فهمي أنور 11 عاما، وجنى محمد شعبان 8 أعوام، ومحمد سامي محمد 59 عاما، ومحمد عبد الله الحسيني 42 عاما، وسلامة محمد الصافي 15 عاما وجميعهم بقرية أبيس الثانية دائرة المركز إدعاء عقر جماعي من كلب ضال .

بسؤال المصابين أفادوا بعقرهم من خلال كلب ضال أثناء سيرهم بمنطقة المقابر بالقرية، حرر المحضر اللازم، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والإدارة البيطرية لاتخاذ شؤونها والتعامل مع الكلب الضال.

كانت محافظة البحيرة شهدت منذ أيام واقعتين أخرتين لهجوم كلاب ضالة على المواطنين، بمركزي كوم حمادة وحوش عيسى أسفرت الهجمات عن إصابات جماعية تجاوزت العشرين، بينهم عدد غير قليل من الأطفال.

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