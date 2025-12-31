بنسبة إشغال 80%.. حفلات رأس السنة تُنعش فنادق الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

بدأت فنادق الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، استقبال ضيوفها من النزلاء والزوار للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2026، وسط أجواء احتفالية وبرامج ترفيهية متنوعة، أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 80%.

وقال إيهاب الجندي، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن المنشآت الفندقية الحاصلة على تصاريح رسمية لإقامة حفلات رأس السنة حرصت على تقديم باقات احتفالية متكاملة، تشمل حفلات غنائية وسهرات فنية وعشاء فاخر، إلى جانب ديكورات خاصة بالكريسماس.

14 فندقًا فقط تستضيف حفلات رأس السنة

وأوضح الجندي، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أن عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص لإقامة حفلات رأس السنة هذا العام بلغ 14 فندقًا فقط من إجمالي 42 فندقًا خاضعًا لإشراف وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، مشيرًا إلى التزام هذه الفنادق بتقديم برامج ترفيهية تتوافق مع معايير الوزارة.

أسعار الحفلات من 2500 إلى 6000 جنيه

وحول أسعار الحفلات، أشار الجندي إلى أن تكلفة حضور حفلات رأس السنة تتراوح بين 2500 و6000 جنيه للفرد، وفقًا لطبيعة البرنامج الترفيهي ومستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة من وزارة السياحة والآثار.

5650 غرفة فندقية بنسبة إشغال 80%

وأضاف أن عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإسكندرية يبلغ نحو 5650 غرفة، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال خلال ليلة رأس السنة وصلت إلى 80%، ما يعكس الإقبال المتزايد على قضاء هذه المناسبة في عروس البحر المتوسط.

رقابة مشددة على جودة الخدمات

من جانبه، أكد عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على الفنادق والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة الخدمات المقدمة، بما يضمن تجربة آمنة ومميزة للزوار.

وأشار عبد الوهاب محمد إلى أن الإسكندرية تضم 42 فندقًا خاضعًا لإشراف وزارة السياحة والآثار، من بينها 16 فندقًا مصنفًا ضمن فئتي 4 و5 نجوم، وهو التصنيف المسموح له بالحصول على تصاريح إقامة الحفلات حال استيفاء الاشتراطات.

وأوضح مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية أن المنشآت السياحية هي الخاضعة لإشراف الوزارة وتصدر لها تصاريح رسمية، بينما تُعد المنشآت المرخصة من الأحياء والإدارة المركزية للسياحة والمصايف منشآت عمومية مثل المطاعم والكافيتريات، ولا تدخل ضمن اختصاص الوزارة في ما يتعلق بتصاريح الحفلات.