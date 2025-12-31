"طاولة و تلفريك".. محمد صلاح ينشر 5 صور جديدة رفقة اللاعبين في المغرب
كتب : محمد عبد الهادي
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
نشر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح ليفربول، صورًا جديدة رفقة لاعبو منتخب مصر في المغرب.
ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدًا للبعثة خلال تواجدهم في المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
و تمكن الفراعنة من عبور دور المجموعات بكفاءة بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
وحقق المنتخب المصري فوزان وتعادل على كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا بالترتيب.
