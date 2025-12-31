مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

"طاولة و تلفريك".. محمد صلاح ينشر 5 صور جديدة رفقة اللاعبين في المغرب

كتب : محمد عبد الهادي

08:03 م 31/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح وتريزيجيه
  • عرض 5 صورة
    1_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 5 صورة
    2_Easy-Resize.com (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح ليفربول، صورًا جديدة رفقة لاعبو منتخب مصر في المغرب.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدًا للبعثة خلال تواجدهم في المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

و تمكن الفراعنة من عبور دور المجموعات بكفاءة بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحقق المنتخب المصري فوزان وتعادل على كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا بالترتيب.

إقرأ أيضًا..

تجارة الأعضاء والمرض والتحقيقات.. القصة الكاملة لوفاة إبراهيم شيكا في 2025

قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح في المغرب محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"