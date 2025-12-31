قناة مجانية تنقل مباراة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2025

يختتم منتخب السودان مشوارها في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو.

ويلاقي منتخب السودان نظيره البوركينابي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن المنتخبان السوداني والبوركينابي، التأهل إلى دور الـ16، بعدما حصد كل منهما 3 نقاط من أول جولتين، في حين ستحدد نتيجة المواجهة هوية المنتخب الذي سيحتل المركز الثاني خلف المنتخب الجزائري المتصدر برصيد 6 نقاط، والمنتخب الذي سيتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

موعد مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة السودان وبوركينا فاسو

تُذاع المباراة عبر قناة

beIN SPORTS MAX HD2.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السودان وبوركينا فاسو

وفي ظل بحث الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، تقرر إذاعتها عبر عدد من القنوات الأرضية، وجاءت كالتالي:

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3