مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 0
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

قناة مجانية تنقل مباراة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

04:35 م 31/12/2025

منتخب السودان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختتم منتخب السودان مشوارها في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو.

ويلاقي منتخب السودان نظيره البوركينابي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن المنتخبان السوداني والبوركينابي، التأهل إلى دور الـ16، بعدما حصد كل منهما 3 نقاط من أول جولتين، في حين ستحدد نتيجة المواجهة هوية المنتخب الذي سيحتل المركز الثاني خلف المنتخب الجزائري المتصدر برصيد 6 نقاط، والمنتخب الذي سيتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

موعد مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة السودان وبوركينا فاسو

تُذاع المباراة عبر قناة

beIN SPORTS MAX HD2.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السودان وبوركينا فاسو

وفي ظل بحث الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، تقرر إذاعتها عبر عدد من القنوات الأرضية، وجاءت كالتالي:

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السودان منتخب بوركينا فاسو مباراة السودان وبوركينا فاسو كأس الأمم الأفريقية قنوات مفتوحة مشاهدة مباراة السودان وبوركينا فاسو موعد مباراة السودان بث مباشر مباراة السودان وبوركينا فاسو قنوات مجانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"