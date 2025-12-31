كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفت سهير رمزي، والدة طفل كفر الشيخ الذي تعرض للخطف من والده في عزبة الصنفاوي بمدينة مسير، ما تردد حول حرمانها لطفليها من والدهما.

وكشفت والدة الطفل أن نجلها محمد كان يقيم مع والده وشقيقته لمدة ثلاثة أشهر أثناء سفرها للخارج، موضحة أنها لم تمنع طفليها من رؤية والدهما، وأن الطفلين عادا للإقامة معها منذ نحو شهر، وكل ما تردد حول خلاف ذلك غير صحيح.

وتواصل نيابة كفر الشيخ والرياض تحقيقاتها في الواقعة لليوم الثاني على التوالي، بعد صدور قرارات مسبقة. كان أحمد فايد، وكيل مركز كفر الشيخ والرياض، قد كلف المباحث بإجراء تحريات حول اتهام الأب بخطف نجله، والذي وثق بمقطع فيديو متداول على صفحات موقع "فيسبوك"، كما جرى حجز الأب وصديقه قائد السيارة المستخدمة في الواقعة على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بعرض السيارة المستخدمة على إدارة مرور كفر الشيخ لفحصها، ومعاينة قائدها في مستشفى كفر الشيخ العام لتحديد أي إصابات تعرض لها نتيجة الواقعة، واستمع فريق التحقيق إلى والدة الطفل، الأسرة، الأب، وصديقه.

وكانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قد تابعت الفيديو المتداول الذي أظهر شخصًا يخطف طفلاً بالقوة أثناء سيره مع طفل آخر، وتمكنت الأجهزة خلال دقائق من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه "مجدي.ع.إ.ك"، 35 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير، يقيم بقرية منية مسير، برفقة صديقه "محمد.ع.ع.ا"، 39 عامًا، قائد السيارة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأب انفصل عن زوجته في 2023، ويقيم الطفل محمد، البالغ من العمر 7 سنوات، مع والدته، بينما لا تزال قضية الحضانة منظورة أمام المحكمة. أثناء الواقعة، توجه الأب مع صديقه إلى عزبة الصنفاوي لأخذ نجله بالقوة، إلا أن الطفل حاول الدفاع عن نفسه بمساعدة خاله البالغ من العمر 11 عامًا، مما منع الأب من أخذ الطفل ولاذ بالفرار مع نجله.

جرى ضبط الأب وصديقه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

