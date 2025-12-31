المنيا - جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا خلال عام 2025 العديد من الأحداث الهامة التي تصدرت المشهد في شتى المجالات، وجذبت اهتمام المواطنين والإعلام على حد سواء.

- وداعًا لسوق الحبشي العشوائي

في مطلع العام، أعلنت محافظة المنيا عن البدء في نقل سوق الحبشي "الجملة" من موقعه التاريخي بقلب مدينة المنيا، والذي استمر منذ أكثر من 100 عام، إلى موقعه الجديد بمنطقة ماقوسة. ويهدف النقل إلى استغلال السوق الحضاري، الذي لم يُستغل منذ إنشائه عام 2010، بالإضافة إلى بدء بناء سوق حضاري للبائعين "القطاعي" في المكان القديم.

- تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

شهد العام إعلان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دخول المحافظة رسميًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل كأولى محافظات المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، ليخدم القرار قرابة 7 ملايين مواطن منياوي في كافة المراكز التسع، ويوفر لهم خدمات صحية عالية الجودة عقب تطوير العديد من المستشفيات والوحدات الصحية.

- كارثة دلجا.. جريمة الخبز المسموم

وفي يوليو الماضي، شهدت المحافظة جريمة مروعة راح ضحيتها 6 أطفال أشقاء ووالدهم، بعد تسممهم عمدًا، لتكتشف الأجهزة الأمنية بعد أسابيع أن زوجة الأب الثانية ارتكبت الجريمة انتقامًا من الزوج لعودة الزوجة الأولى. وتمت محاكمتها وصدر بحقها حكم بالإعدام شنقًا.

- حادث الطريق الصحراوي

في أبريل الماضي، وقع حادث أليم على الطريق الصحراوي نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 27 آخرين بجروح وكسور خطيرة. وقد أثار الحادث حالة حزن كبيرة بين أهالي المحافظة، خاصة أن الضحايا كانوا من الأطفال العاملين في المزارع.

- اعتماد استكمال المتحف الآتوني بعد 25 عامًا

وفي نوفمبر، أعلن وزير الآثار اعتماد التمويل لاستكمال مشروع المتحف الآتوني بعد توقف دام نحو 25 عامًا، ليعيد البسمة على وجوه أبناء المحافظة. ومن المنتظر أن يصبح المتحف قبلة سياحية مهمة تعيد للمنيا مكانتها السياحية السابقة.