داخل محطة وقود نابضة بالحركة على طريق وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، لم يتوقع المارة أن تتحول دقائق التزود بالوقود إلى ساحة لمشادة كلامية حامية وطرفها أحد أشهر وجوه المهرجانات في مصر. عصام صاصا، الذي تصدرت أخباره محركات البحث مؤخراً، كان بطلاً لواقعة جديدة، لكن هذه المرة بعيدا عن منصات الغناء.

المشهد بدأ بمشادة كلامية عابرة بين "صاصا" ومدير إحدى الشركات كان يتواجد في المكان ذاته. سقف التوتر ارتفع سريعا، وتطورت الكلمات الحادة إلى مشاجرة داخل المحطة.

وعلى عكس المتوقع في مثل هذه المشاحنات، لم تطل أمد المشاجرة ولم تسفر عن أي إصابات جسدية أو تلفيات تذكر. وبمجرد حضور الأطراف المعنية، غلب منطق التراضي على لغة المحاضر.

أبدى الطرفان رغبة حقيقية في إنهاء الخلاف بدلاً من الاتجاه إلى قسم الشرطة. اختار صاصا ومدير الشركة الصلح الودي داخل أسوار محطة الوقود لتنتهي الواقعة بـ "صافي يا لبن" وتصافح الأيدي، قبل أن يغادر كل منهما المكان في هدوء.

اقرأ أيضًا:

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي

أبرزها "سرقة أسورة المتحف وحبس رمضان صبحي"… قضايا هزت الرأي العام في 2025

الجنايات تُحيل المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بفيصل إلى المفتي