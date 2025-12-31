إعلان

كواليس مشاجرة الـ 10 دقائق بين عصام صاصا ومدير شركة بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

07:41 م 31/12/2025

عصام صاصا مؤدي اغاني المهرجانات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

داخل محطة وقود نابضة بالحركة على طريق وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، لم يتوقع المارة أن تتحول دقائق التزود بالوقود إلى ساحة لمشادة كلامية حامية وطرفها أحد أشهر وجوه المهرجانات في مصر. عصام صاصا، الذي تصدرت أخباره محركات البحث مؤخراً، كان بطلاً لواقعة جديدة، لكن هذه المرة بعيدا عن منصات الغناء.

المشهد بدأ بمشادة كلامية عابرة بين "صاصا" ومدير إحدى الشركات كان يتواجد في المكان ذاته. سقف التوتر ارتفع سريعا، وتطورت الكلمات الحادة إلى مشاجرة داخل المحطة.

وعلى عكس المتوقع في مثل هذه المشاحنات، لم تطل أمد المشاجرة ولم تسفر عن أي إصابات جسدية أو تلفيات تذكر. وبمجرد حضور الأطراف المعنية، غلب منطق التراضي على لغة المحاضر.

أبدى الطرفان رغبة حقيقية في إنهاء الخلاف بدلاً من الاتجاه إلى قسم الشرطة. اختار صاصا ومدير الشركة الصلح الودي داخل أسوار محطة الوقود لتنتهي الواقعة بـ "صافي يا لبن" وتصافح الأيدي، قبل أن يغادر كل منهما المكان في هدوء.

اقرأ أيضًا:

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي

أبرزها "سرقة أسورة المتحف وحبس رمضان صبحي"… قضايا هزت الرأي العام في 2025

الجنايات تُحيل المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بفيصل إلى المفتي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام صاصا صاصا مشاجرة أكتوبر محطة وقود الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"