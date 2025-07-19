كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء محكمة القضاء الإداري من الفصل في الطعون المقدمة.

وأوضح بدوي أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية بلغ 428 مرشحًا، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن أحزاب سياسية، في حين تضمنت الدوائر المخصصة لنظام القوائم قائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وأشار إلى أن فترة الدعاية الانتخابية انطلقت يوم الجمعة، وتستمر لمدة 14 يومًا، لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، على أن تبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية، الصادرة بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025.

وتدخل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مراحلها الحاسمة، بعدما أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعون وأعلنت القائمة النهائية للمرشحين. وتشهد الفترة الحالية انطلاق الدعاية الانتخابية استعدادًا للتصويت داخل مصر وخارجها، وفق جدول زمني محدد يشمل مواعيد الاقتراع وجولة الإعادة. ويأتي ذلك في ضوء تعديلات تشريعية أقرت تشكيل المجلس من 300 عضو، ثلثاهم بالانتخاب المباشر والثلث بالتعيين الرئاسي، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للمرأة.

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