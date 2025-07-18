إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025 بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا، رئيس الاستئناف ومساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، عن الكشوف النهائية للمرشحين بدائرة محافظة القليوبية على 5 مقاعد فردية.

وجرى تعليق الكشوف في بهو المحكمة تمهيدًا لاستقبال طلبات التنازل من المرشحين، بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية اليوم.

وأوضحت اللجنة أن العدد النهائي للمرشحين بلغ 13 مرشحًا، بعد استبعاد مرشحين اثنين، موزعين كالتالي:

- 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن

- 6 مرشحين مستقلين

- مرشح واحد عن كل من أحزاب: الجبهة الوطنية، حماة الوطن، مصر أكتوبر، والنور

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية:

سيد حجازي – حزب مستقبل وطن (رقم 1، رمز القلم)

هشام حسيني – حزب مستقبل وطن، من قليوب (رقم 2، رمز الكتاب)

عماد بركات – حزب مستقبل وطن، صحفي بالأهرام (رقم 3، رمز سنبلة القمح)

محمد أبو زيد – حزب حماة الوطن، من القناطر الخيرية (رقم 4، رمز التاج)

فتحي دسوقي – حزب الجبهة الوطنية، أمين التنظيم بالحزب في القليوبية (رقم 5، رمز السيارة)

رامي فريد – حزب مصر أكتوبر (رقم 6، رمز الأسد)

عماد محرم – مستقل، من العمار مركز طوخ، مفتش آثار (رقم 7، رمز الكف)

محمد مسعد عليمي – حزب النور، من بنها (رقم 8، رمز الفانوس)

سعد محمد طه – مستقل، من قليوب (رقم 9، رمز الصقر)

الدكتورة عزيزة السيد – مستقلة (رقم 10، رمز الشمعة)

مدحت الجارحي – مستقل، من شبرا الخيمة (رقم 11، رمز المدفع)

خالد فرج مهدي محمد شومان – مدير مستشفى طوخ، مستقل (رقم 13، رمز الكاميرا)

نجيب محمد عمر محمد عمر – محاسب قانوني (رقم 14، رمز المتحف المصري)

كما تضمنت الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد القائمة الوطنية (عددها 6 مقاعد) كلا من:

النائب محمد حلاوة – حزب مستقبل وطن

النائب صلاح السعودي – حزب مستقبل وطن

الدكتور حسين يوسف رزق – حزب حماة الوطن

ولاء هرماس – حزب الشعب الجمهوري

تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا اليوم، على أن تستمر وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار من الالتزام الكامل بالقانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.